L'ultimo album di Bon Scott con gli AC/DC

Ricorre oggi l'anniversario dalla pubblicazione di "Highway to Hell", sesto album degli AC/DC uscito il 27 luglio 1979 e ultimo consegnato agli annali dai colossi australiani dell'hard rock con al microfono il frontman originale Bon Scott, morto il 19 febbraio 1980. Per celebrare la ricorrenza, abbiamo riportato qui a seguire le più celebri riletture della title track firmate da, tra gli altri, Bruce Springsteen, Marilyn Manson, Carla Bruni, Maroon 5, Phish, 2cellos, Steve Vai, Chester Bennington, Slash, Axl Rose, Billy Joel e non solo.

(Sam Kinison, da "Leader of the Banned", 1990)

(Tiny Tim, da "Tiny Tim Rock", 1993)

(Marilyn Manson, "Detroit Rock City Ost", 1999)

(Maroon 5, "1.22.03.Acoustic", 2003)

(Bruce Springsteen con Eddie Vedder e Tom Morello)

(Quiet Riot, "Alive & Well", 1999)

(Billy Joel e Axl Rose)

(Carla Bruni, "French Touch", 2017)

(Phish, "Live_Phish_Volume_15", 2002)

(Hayseed Dixie, "A Hillbilly Tribute to AC/DC", 2001)

(2cellos e Steve Vai)

(Chester Bennington e Slash)