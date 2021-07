"Pino Daniele Opera" in scena a Ostia Antica l'8 agosto

Un ensemble da camera di 11 musicisti diretti dal Maestro Paolo Raffone (con Pino Daniele nella foto di Luciano Viti), e alcuni special guest che in passato hanno collaborato con Pino Daniele e la voce di Michele Simonelli, faranno risuonare dal palcoscenico del Teatro Romano di Ostia Antica, domenica 8 agosto 2021, le melodie del cantautore napoletano.

“Pino Daniele Opera” è il titolo del progetto musicale ideato e realizzato dal Maestro Paolo Raffone, amico e arrangiatore di alcuni brani di Pino Daniele, e da Michele Simonelli.

Nel 1985 Daniele e Raffone sperimentarono alcuni brani arrangiati con una orchestrazione classica (tecnicamente "da camera") in un tour nei maggiori teatri italiani. Il progetto rimase a livello di concerto live, anche se si pensò ad un disco che però non fu più realizzato - e si concretizzò solo nel 2018 con la voce di Simonelli.



Paolo Raffone:

“È un’opera cameristica in senso stretto, delicata, nel segno del concertismo con un dialogo tra le voci degli strumenti. Pino avrebbe voluto un’orchestra in ogni disco. Da ragazzi andavamo a San Pietro

a Majella per sentire i solisti di Roma. La nostra amicizia risale infatti a tanti anni fa, quando Pino non era ancora noto al grande pubblico, e quel sodalizio non è mai mutato nel tempo”.

Michele Simonelli:



“Il nostro non è un musical, né la performance di una cover band: lo definirei un “concerto” vero e proprio. Abbiamo avuto l’imbarazzo della scelta, alla fine abbiamo optato per quei brani che meglio hanno rappresentato il nostro percorso musicale o che maggiormente si sono prestati ad un’interpretazione cameristica, valutando anche

quelli più congeniali alla mia voce"



“La nostra" spiegano Raffone e Simonelli - "è una rielaborazione delle canzoni di Pino Daniele, ma abbiamo fortemente

voluto mantenere intatto il sentimento e l’anima dei brani"

“Che Ore So”:

"Anna verrà":



PINO DANIELE OPERA

Voce solista: Michele Simonelli

Arrangiamenti e Direzione Orchestra: Maestro Paolo Raffone

Special guest:

Ernesto Vitolo piano

Rosario Jermano percussioni

Antonio Onorato guitar

Jerry Popolo sax

Roberto Giangrande basso



Donatella Brighel voce

Ensemble da camera

pianoforte Lorenzo Traverso

arpa Cira Romano

clarinetto Luigi Pettrone

flauto Alessandro de Carolis

violino Alessia Viti

viola Marco Traverso

violoncello Giovanni Sanarico

mandolino, mandoloncello Eduardo Robbio

batteria Pasquale De Paola

La scaletta:

Anna verrà

E po’ che fa

Senza ‘e te

Gesù Gesù

Alleria

Voglio di più

Sicily

Suonna d’ajere

Che ore so'

Chi tene ‘o mare

Nun ce sta piacere

Maggio se ne va

A me me piace ‘o blues

A testa in giù

Qualcosa arriverà

Napul’e’

Yes I know my way