Taylor Swift: "Fearless (Taylor's version)" non concorrerà ai Grammy

La ri-registrazione del suo album del 2008, curata personalmente da Taylor Swift, non sarà iscritta alle nomination dei Grammy né a quelle dei Country Music Awards. Lo ha deciso la Swift, anche (presumbilmente) per non ritrovarsi a concorrere contro se stessa (per l'album "evermore", regolarmente iscritto alle due competizioni).

"Fearless", peraltro, ha già vinto quattro Grammy e un Country Music Award alla prima pubblicazione.



Taylor Swift ha vinto il Grammy come Album dell'Anno con "folklore", giusto nel 2021. Sia "evermore" sia "folklore" sono anche andati al numero uno in classifica, a una distanza - record di brevità - di soli 4 mesi e 18 giorni.