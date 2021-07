Anche Sony Publishing aderisce ad ‘Artists Forward’

Sony Publishing, la divisione editoriale di Sony Music, ha fatto sapere di aver aderito ad Artists Forward, iniziativa varata dalla major lo scorso 14 giugno che azzera i saldi relativi ad anticipi non recuperati a beneficio degli artisti legati all’azienda da prima del 2000: così come stabilito per l’ambito discografico, anche in quello editoriale le royalties generate dallo streaming finiranno direttamente nelle tasche degli autori firmati oltre due decenni orsono dalla società oggi guidata da Jon Platt. Lo schema sarà applicato retroattivamente a partire dallo scorso primo gennaio.