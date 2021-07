Perché Peter Green ha chiamato così i Fleetwood Mac?

Circa quattro anni fa, parlando con la rivista Classic Rock, il batterista dei Fleetwood Mac Mick Fleetwood aveva rivelato di avere scoperto solo in tempi recenti la storia che stava dietro la sua riuscita audizione per entrare a far parte dei Fleetwood Mac. Lo ha scoperto durante una intervista fatta all'amico e fondatore della band inglese Peter Green – scomparso giusto un anno fa, il 25 luglio 2020, all'età di 73 anni - per il suo libro “Love That Burns: A Chronicle Of Fleetwood Mac, 1967-1974”.

Ha raccontato Fleetwood riguardo quell'episodio: “Io credevo che mi avrebbe risposto, ‘Pensavo che fossi un bravo batterista’. Invece lui mi disse, ‘Avevi appena rotto con Jenny (Boyd, una modella che poi diventò la prima moglie di Fleetwood. La Boyd era la sorella minore di Pattie che fu moglie prima del Beatle George Harrison e poi di Eric Clapton, ndr), eri devastato e ho pensato che avevi bisogno di fare qualcosa. E’ per questo che ti ho chiesto di unirti alla band, perchè volevo vederti di nuovo in piedi’. Ma quanto è incredibile? Non era importante che fossi o meno un buon batterista, mi voleva bene e non voleva che soffrissi ancora di più.”

Mick Fleetwood ha inoltre aggiunto che la generosità di Peter Green si rivelò in tutta la sua grandezza anche quando giunse il momento di scegliere il nome della band: “Fu per pura amicizia. Peter mi ha dato fiducia. Io suono con il cuore. La metà delle volte non so cosa sto facendo. Lui però mi disse, ‘Mick, vai bene, pensa a suonare’. Peter era un compagno di squadra perfetto. In un’intervista qualcuno gli ha chiesto perchè chiamò la band Fleetwood Mac? Lui rispose, ‘Beh, in verità, pensavo che prima o poi me ne sarei andato e volevo che a John (McVie, il bassista della band, ndr) e Mick rimanesse qualcosa dopo che me ne fossi andato’”.