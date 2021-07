Storia di Jennifer Lopez (attraverso i suoi video musicali)

Jennifer Lopez compie oggi 52 anni, e se li porta benissimo. La popstar, nata a New York il 24 luglio del 1969, salì alla ribalta all'inizio degli anni '90, recitando come attrice in una serie di telefilm. Il debutto nel mondo della musica arrivò nel 1999: con il singolo "If you had my love" che volò subito al primo posto della classifica statunitense (e ottenne ampi successi anche al di qua dell'Atlantico).

Fu solo il primo di una lunga serie di successi. Per festeggiare il suo compleanno abbiamo messo insieme quelli che secondo noi sono i video in cui J. Lo si dimostra più sexy (uno dei molti ingredienti del suo successo planetario) tra tutti quelli che hanno accompagnato le sue canzoni.

"Waiting for tonight" dall'album "On the 6" (1999)

"Ain't it funny" dall'album "J. Lo" (2000)

"Love Don't Cost a Thing" dall'album "J. Lo" (2000)

"Jenny from the block" dall'album "This Is Me...Then" (2002)

"Get right" dall'album "Rebirth" (2005)

"Do it well" dall'album "Brave" (2007)

"Hold it don't drop it" dall'album "Brave" (2007)

"On the floor" dall'album "Love?" (2011)

"I'm into you" dall'album "Love?" (2011)

"Booty" dall'album "A.K.A." (2014)

"Ni tú ni yo" singolo del 2017

"Cambia el Paso" singolo del 2021

"In the Morning" singolo del 2021