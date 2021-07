Warner Music acquisisce 12 Tone Music

Warner Music acquisirà le attività di 12 Tone Music, etichetta fondata da Doug Morris - colonna della discografia americana con trascorsi da ceo in Universal Music e Sony Music - che conta nel proprio roster tanto star di ultima generazione come Anderson .Paak quanto leggende legacy come Dolly Parton: l’operazione, che sarà perfezionata entro la fine del mese in corso, vedrà Morris restare alla guida della sua creazione, che già si appoggiava ad ADA, la divisione di WMG dedicata ai servizi per le label indipendenti, per la distribuzione.