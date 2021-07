Bob Dylan, in arrivo il nuovo volume della "Bootleg Series"

Bob Dylan ha svelato la prossima puntata delle sua serie Bootleg. La serie Bootleg è una sorta di universo parallelo al suo lavoro in studio: dentro si possono trovare tagli, canzoni e materiale inedito che, per diversi motivi, non hanno ottenuto un rilascio ufficiale. "Serie Bootleg Vol. 16", appena annunciato, copre gli anni 1980-1985, uscirà il 17 settembre e si intitola "Springtime in New York". Sarà disponibile su doppio CD e doppio LP e in versione deluxe con cinque dischetti. Intanto è in streaming "Shadow kindgom", il concerto digitale del cantautore: grandi rivisitazioni di brani non suonati da anni, con uno stile alla David Lynch. A suo modo, un capolavoro. Qui potete leggere la nostra recensione.