Robert Plant ha rivelato che i suoi sogni, durante il lockdown, gli permettevano di trascorrere del tempo in "paesaggi incredibili" insieme al defunto compagno di band dei Led Zeppelin, John Bonham. In una conversazione su come la mancanza di interazione umana possa portare le persone a sognare in modo diverso in isolamento, l'artista ha descritto nel dettaglio l'esperienza della sensazione di aver viaggiato in luoghi lontani per condividere momenti con alcuni membri della famiglia defunti, incluso il figlio Karac, morto nel 1977. Morì di un virus allo stomaco mentre lui era in tournée negli Stati Uniti.

"Ho sognato di passare del tempo con vecchi amici come John Bonham, con mio padre, con mio ​​figlio che se ne andò quando aveva cinque anni", ha detto Plant nell'ultimo episodio del suo podcast Digging Deep. “E sono stati magnifici momenti, di grande sollievo. Prima ero sempre a pianificare la prossima cosa, durante il lockdown ho avuto del tempo per sognare con calma, per viaggiare con la mente. E mi ha fatto bene, mi ha fatto bene alla mente e allo spirito”.