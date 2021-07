Kanye West, il nuovo album è pronto

Uno dei più grandi innovatori della storia del rap sta per tornare. I rumor sulla nuova release di Kanye West arrivano da Justin Laboy, media personality americana, che ha dichiarato che il rapper avrebbe suonato il nuovo disco per lui e per il cestista Kevin Durant. "Kanye ha suonato il suo nuovo album ieri sera a Las Vegas - ha scritto Laboy - la produzione è avanti anni luce, suona come se fosse al verde e affamato e cercasse di farsi firmare di nuovo. Ogni artista che ha in programma di uscire presto dovrebbe solo rimandare".

Laboy ha poi condiviso una foto di quello che presumibilmente è West che suona la musica per lui e Durant. In un altro tweet, Laboy ha continuato affermando che il disco uscirà "a un certo punto di questa settimana. L’album di Kanye West è davvero finito. Quando uscirà, questa settimana, probabilmente non ascolteremo nient’altro per un po’…". L'hype per questo nuovo progetto è alle stelle, dovrebbe intitolarsi "Donda". Negli scorsi giorni sono comparsi ovunque sul web alcuni video che vedono protagonisti in studio Kanye West, mascherato completamente come alla Paris Fashion Week, in compagnia di uno dei suoi colleghi più fidati: Tyler The Creator. Alle loro spalle una piccola lavagnetta sembrava far intravedere una lista di canzoni ed è subito partita la caccia alla tracklist.