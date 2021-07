David Gilmour alla chitarra rifà l'idolo Leonard Cohen: video

Non sempre è tempo di super-produzioni. Di tour mondiali, di colonne di tir che attraversano i continenti per trasportare strumentazioni ed effetti speciali per date sold out dei Pink Floyd negli stadi. A volte, per David Gilmour, viene il turno delle riunioni familiari e dei pezzi altrui ai quali tiene di più.

La sintesi di situazioni come queste arrivò, in coda al covid, quando Gilmour si mise davanti a una telecamera insieme alla sua famiglia, con una coreografia che ricorda una taverna greca e una chitarra acustica imbracciata davanti a un tavolo con tovaglia a quadri. L'occasione era il lancio di A Theater of Dreamers, il nuovo libro di Polly Samson, moglie del chitarrista dei Pink Floyd. Una storia, la sua, ambientata nel 1960 a Hydra, in Grecia, il luogo dell'anima di un grandissimo artista che la fece sua: Leonard Cohen.

E qui gli affari di famiglia e le influenze di Gilmour fanno contatto: Cohen non solo si presta a fornire la colonna sonora e il sottofondo narrativo per la presentazione del libro della consorte, ma è anche uno dei suoi autentici idoli. E lo è, probabilmente, per la ragione meno prevedibile: non tanto per il suo scontato e straordinario talento di autore e liricista, bensì anche per lo stile chitarristico, che Gilmour ha rivelato al Rolling Stone americano di ammirare incondizionatamente.

Ecco David Gilmour eseguire le cover di "Bird on a wire" e "So long, Marianne" di Leonard Cohen: