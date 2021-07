Due date a Genova per Manu Chao fra corsi e ricorsi storici. Anche 20 anni fa, nei giorni del G8 di Genova, l’artista franco spagnolo si era esibito in due date: la prima sempre nel cartellone del festival Goa Boa, allora a Campi, e la seconda in piazzale Kennedy, a conclusione della prima giornata di mobilitazione. È per questo che a 20 anni da quel 19 luglio 2001, il cantante è tornato a suonare nel capoluogo ligure. La prima data si è tenuta ieri sera ai Giardini Luzzati, la seconda sarà mercoledì 21 luglio all’Arena del mare al Porto Antico. Sono i primi appuntamenti del tour. Qui di seguito un estratto del concerto di 20 anni fa in piazzale Kennedy.

L’artista, nella prima data di ieri sera, ha aperto la sua esibizione con le note del brano “Y ahora que?”. Al termine del concerto Manu Chao ha liquidato i cronisti che gli chiedevano una battuta sulla sua presenza a Genova, nel ventennale del G8, con una sola frase: "Non rilascio interviste da 10 anni, ma voglio dire solo una cosa: viva don Gallo, un grande professore".