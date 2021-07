Covid e musica dal vivo, all’Exit Festival 2021 45mila spettatori e ‘nessun contagio’

Non sono tutte poco incoraggianti le notizie che vengono dal fronte della musica dal vivo: mentre in Olanda, al Verknipt Festival, si è registrato un maxi-focolaio che ha visto oltre 900 spettatori contrarre il SarS-Cov-2, qualche migliaio di chilometri a sud-est - più precisamente a Novi Sad, in Serbia, in occasione della passata edizione dell’Exit Festival ( leggi qui il report di Rockol dell’edizione 2019), chiusasi lo scorso 11 luglio, non si sarebbe registrato alcun contagio.