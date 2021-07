War on Drugs: nuovo album e un concerto in Italia nel 2022

Il prossimo 29 ottobre verrà pubblicato “I Don't Live Here Anymore”, il quinto album dei War on Drugs, che giunge a quattro anni di distanza da "A Deeper Understanding" (leggi qui la recensione) pubblicato nell'agosto 2017.

Il frontman della band statunitense Adam Granduciel sulle nuove canzoni ha dichiarato: "Mi ha ricordato tutte le cose che amo del fare musica, collaborare con i miei amici e far brillare tutti". Il primo singolo tratto dall'album è "Living Proof".

Tracklist:

1. ‘Living Proof’

2. ‘Harmonia’s Dream’

3. ‘Change’

4. ‘I Don’t Wanna Wait’

5. ‘Victim’

6. ‘I Don’t Live Here Anymore’

7. ‘Old Skin’

8. ‘Wasted’

9. ‘Rings Around My Father’s Eyes’

10. ‘Occasional Rain’

La band della Pennsylvania presenterà i nuovi brani dal vivo in tour. All'Italia hanno riservato un solo concerto, il 5 aprile 2022 all'Alcatraz di Milano. Le prevendite dei biglietti sono disponibili su Ticketmaster e Ticketone a partire dalle ore 10.00 di venerdì 23 luglio. I biglietti sono disponibili in esclusiva per tutti gli iscritti alla Comcerto Family e a MyLiveNation a partire dalle ore 10.00 di giovedì 22 luglio.

I War On Drugs, in collaborazione con PLUS1, devolveranno 1,20 EURO a biglietto all'associazione benefica Partners In Health.