Universal Music, salta (per ora) il progetto di acquisizione parziale di Bill Ackman

La spac (special purpose acquisition company) di Bill Ackman Pershing Square Tontine Holdings, che avrebbe dovuto acquisire il 10% delle azioni di Universal Music Group, la cui quotazione è attesa entro fine anno sulla borsa di New York, ha rinunciato alla sua offerta: come spiegato dallo stesso Ackman per mezzo di una nota fatta pervenire agli investitori, a fare abortire il piano sarebbero stati dei rilievi della Securities and Exchange Commission, l’ente regolatore dei mercati azionari statunitensi, che avrebbe ravvisato “diversi problemi” inerenti la proposta, in particolare riguardo la conformità di tutti gli aspetti dell’operazione alle linee guida imposte dalla New York Stock Exchange.