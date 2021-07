Sting canta "Englishman in New York" all'Isola Li Galli

L'amore di Sting per l’Italia è cosa nota ormai da moltissimi anni. Il 69enne cantautore britannico possiede un podere in Toscana, tra le colline del Chianti, dove produce vino, miele e olio e dove, e dove risiede per lunghi periodi dell'anno.

Non più tardi della scorsa settimana, proprio all’interno della sua tenuta, Il Palagio, ha inaugurato una pizzeria. L'amore per l'Italia l'ha ribadito, una volta di più, lo scorso mese di giugno quando ha fatto sapere di aver dato vita a una fondazione, la Every Breath Foundation – nome ispirato dal brano di successo dei Police, pubblicato nel 1983, “Every Breath You Take” - attivata per offrire sostegno ai ristoratori italiani colpiti dalla crisi innescata dall’emergenza sanitaria da Covid-19.

In questo periodo l'ex frontman dei Police sta trascorrendo una vacanza in Campania, tra Capri e la Costiera Amalfitana. E' stato infatti avvistato (e filmato) sull’isola Li Galli di fronte a Positano, dove ha trovato il modo di esibirsi, accompagnato da due musicisti del luogo, intonando la sua “Englishman in New York”, canzone inclusa nel suo secondo album solista del 1987 "... Nothing like the sun".