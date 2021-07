Ema Stokholma ha vinto il Premio Bancarella 2021

La Dj e conduttrice sia radiofonica che televisiva Ema Stokholma si è aggiudicata con la sua autobiografia 'Per il mio bene' il premio letterario Bancarella. La 37enne Morwenn Moguerou, questo il suo vero nome, ha ottenuto 140 voti da parte della giuria preposta a giudicare le opere in lizza per il riconoscimento. 'Per il mio bene' ha prevalso su 'La cena degli Dei' di Marino Bartoletti, 'Io sono la strega' di Marina Marrazza e 'Non salvarmi' di Livia Sambrotta.

Attraverso il suo account Twitter la Stokholma ha esternato tutta la propria gioia con questo messaggio: "Ringrazio tutti i librai per questo Premio Bancarella, ho conosciuto gente fantastica! Che avventura la vita!". Esulta anche la sua grande amica Andrea Delogu che sul suo profilo Instagram scrive: "140 voti su 170, scatenatevi con i complimenti".

Nel libro Ema racconta le violenze domestiche subite da bambina. Del suo volume alla rivista Vanity Fair aveva dichiarato: "All’inizio volevo raccontare la storia come se non fosse la mia, un modo per denunciare i maltrattamenti dei bambini abusati: non credevo che avrebbe cambiato delle cose in me, ma è successo. Mi sento più compresa, meno sola e meno rabbiosa. Sono molto più pacifista rispetto a prima".

E ha continuato spiegando: "Il capitolo con mia madre l’ho chiuso anche grazie alla scrittura del libro. Con mio padre, invece, devo fare ancora un grande lavoro di accettazione. Forse sono a metà strada".