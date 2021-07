Publishing, anche per Round Hill aumento di capitale oltre le aspettative

Non è Merck Mercuriadis il solo premiato dall’entusiasmo dei mercati nei confronti del marketing dei cataloghi musicali: Round Hill Music, società di edizioni britannica fondata da Josh Gruss e una delle principali concorrenti di Hipgnosis sullo scenario internazionale, ha raccolto oltre 86 milioni di dollari per mezzo di un collocamento sui mercati di un nuovo batch di azioni. L’aspettativa dell’operazione, in realtà, era fissata a quota 50 milioni di dollari, ma l’entusiasmo degli investitori - come nel caso di Hipgnosis - ha portato a una vendita al sovrapprezzo, che ha fatto superare la soglia preventivata di oltre il 50%.