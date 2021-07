Concerti, Negramaro: tutte le date del tour 2022

Il nuovo tour indoor dei Negramaro, già previsto a partire dal 7 ottobre 2021 sarà riprogrammato per la primavera del 2022.

I biglietti per il tour 2022 della band salentina sono disponibili sulle piattaforme ufficiali Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket. Restano validi i biglietti precedentemente acquistati.

Nel caso di città con una doppia data - Milano, Bari, Roma - i biglietti già acquistati restano validi per il rispettivo primo o secondo appuntamento, come da calendario riportato sotto. Per maggiori informazioni sulla validità dei biglietti cliccate qui.

Calendario:

10 marzo Rimini, RDS Stadium (data zero)

12 marzo Torino, Pala Alpitour

16 marzo Roma, Palazzo dello Sport (riprogrammazione del 12 ottobre 2021)

17 marzo Roma, Palazzo dello Sport (riprogrammazione del 13 ottobre 2021)

22 marzo Perugia, PalaBarton

23 marzo Ancona, PalaPrometeo Estra

25 marzo Bologna, Unipol Arena

28 marzo Mantova, Grana Padano Arena & Theatre

1 aprile Milano, Mediolanum Forum (riprogrammazione del 29 ottobre 2021)

2 aprile Milano, Mediolanum Forum (riprogrammazione del 30 ottobre 2021)

9 aprile Firenze, Nelson Mandela Forum

12 aprile Napoli, PalaPartenope

16 aprile Eboli, Palasele

18 aprile Reggio Calabria, Palacalafiore

20 aprile Bari, PalaFlorio (riprogrammazione del 26 novembre 2021)

21 aprile Bari, PalaFlorio (riprogrammazione del 27 novembre 2021)

27 aprile Conegliano, Zoppas Arena

30 aprile Padova, Kioene Arena