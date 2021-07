Elvis Costello esce l'album "Spanish Model"

Elvis Costello e il produttore Sebastian Krys, hanno riunito un cast internazionale di artisti latini per re-interpretare interamente in spagnolo l’album di Elvis Costello and The Attractions “This Year’s Model“. I nuovi adattamenti in spagnolo sono stati registrati sulle basi originali strumentali incise dagli Attractions in studio nel 1978 e remixate da Krys.

A "Spanish Model", questo il titolo scelto per la nuova uscita che raggiungerà il mercato il prossimo 10 settembre, partecipano artisti come: Cami, Draco Rosa, Fito Páez, Francisca Valenzuela & Luis Humberto Navejas (frontman degli Enjambre), Gian Marco & Nicole Zignago, Jesse & Joy, Jorge Drexler, Juanes, La Marisoul, Luis Fonsi, Morat, Nina Diaz, Pablo López, Raquel Sofía & Fuego, Sebastián Yatra e Vega.

Tracklist:

1. No Action – Nina Diaz

2. (Yo No Quiero Ir A) Chelsea ((I Don't Want To Go To) Chelsea) - Raquel Sofía y Fuego

3. Yo Te Vi (The Beat) – Draco Rosa

4. Pump It Up – Juanes

5. Detonantes (Little Triggers) – La Marisoul

6. Tu Eres Para Mi (You Belong To Me) – Luis Fonsi

7. Hand In Hand – Francisca Valenzuela y Luis Humberto Navejas

8. La Chica de Hoy (This Year's Girl) – Cami

9. Mentira (Lip Service) – Pablo López

10. Viviendo en el Paraiso (Living In Paradise) – Jesse & Joy

11. Lipstick Vogue – Morat

12. La Turba (Night Rally) – Jorge Drexler

13. Llorar (Big Tears) – Sebastián Yatra

14. Radio Radio – Fito Páez

15. Crawling To The U.S.A. - Gian Marco y Nicole Zignago

16. Se Esta Perdiendo La Inocencia (Running Out Of Angels) - Vega

L’annuncio dell’uscita dell'album è accompagnato dal video di "Pump It Up" interpretato dal musicista colombiano Juanes. Elvis Costello partecipa ai cori.