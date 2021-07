Gran Bretagna: riaprono i locali notturni, senza restrizioni Covid. Video.

Per la Gran Bretagna la giornata di oggi è il 'Freedom Day' – che è scoccato la scorsa mezzanotte -, ovvero il giorno in cui (nonostante un incremento di contagi che non promette nulla di buono per il futuro) il governo ha decretato che la vita notturna (e non solo) può tornare senza distanziamento sociale o limiti di capacità nei locali quale ultima fase del percorso che la porterà fuori dal lockdown.