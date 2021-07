Questa domenica Robert Fripp e Toyah ci propongono “You really got me" dei Kinks

Come ogni domenica da quando lo scorso anno Robert Fripp e Toyah Willcox, costretti a casa dal lockdown a causa dell’emergenza Coronavirus, hanno dato il via alla loro serie di appuntamenti con le cover battezzata “Sunday Lunch”, anche oggi - 18 luglio - il leader dei King Crimson e sua moglie hanno pubblicato un video che li vede cimentarsi tra le mura di casa riproponendo alla loro maniera la rilettura di un brano noto.

Nel corso del suo appuntamento odierno con le cover, la coppia, sempre accompagnata dal chitarrista mascherato Sidney Jake si è cimentata, in “You really got me" dei Kinks.

Già lo scorso ottobre, in una delle loro messinscene, Robert Fripp e Toyah Willcox avevano pubblicato un filmato della loro cover del brano originariamente pubblicato nell’album eponimo di debutto dei Kinks del 1964, successivamente riletto dai Van Halen per il loro disco d’esordio del 1978.

Ecco l’originale:

Questa, invece, la versione incisa dai Van Halen: