Ecco perché, per Paul Stanley, una reunion della formazione originale dei Kiss è “impossibile”

Paul Stanley ha chiuso ancora una volta alla possibilità di rivedere insieme i membri storici dei Kiss, definendo “impossibile” una reunion della formazione originale della band di “Dressed to Kill”.

A margine di una recente intervista per "Jim & Sam Show" di SiriusXM, è stato chiesto al 69enne chitarrista del gruppo statunitense perché pensa che i fan siano così attaccati all’idea di vedere nuovamente insieme Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley e Peter Criss. “Beh, i quattro originali sono i quattro originali. Siamo stati noi a dare il via a tutto questo e abbiamo creato il modello che continuiamo a sostenere oggi”, ha risposto Stanley e ha aggiunto:

“Penso che le persone sbagliano quando pensano che le cose possono rimanere intramontabili e che il tempo non ha il suo prezzo. Potresti volere che mamma e papà tornino insieme, ma non ha funzionato. E noi abbiamo avuto momenti e attimi fantastici, abbiamo fatto alcune cose fenomenali insieme che mi legano a loro per sempre. Ma questa non è una favola; non finisce qui”.

L’addetto alle sei corde dei Kiss ha poi spiegato: “Come ho già detto, non avremmo potuto essere qui senza Ace Frehley e Peter Criss, e non potremmo essere qui oggi con Ace e Peter”. E ancora:

“Penso che le persone desiderino qualcosa che sia... stavo per dire 'poco pratico'. Direi impossibile. È fantastico ripensarci, ma non è molto diverso da quando rompi con qualcuno e anni dopo pensi: ‘Wow. Perché è successo? Fammi tornare indietro’. Torni indietro e non è più lo stesso. E ti rendi presto conto, come abbiamo fatto noi, perché non ha funzionato la prima volta. Ecco perché non ha funzionato la seconda volta”.