Raffaella Carrà: a Barcellona un murale in suo omaggio. Foto e video

Una delle vie più importanti e famose di Barcellona, Passeig de Gràcia, è stata scelta da Salvatore Benintende, street artist noto con lo pseudonimo di Tvboy, per affiggere il suo nuovo murale in onore di Raffaella Carrà, scomparsa lo scorso 5 luglio.

L’artista, nato il 1980 a Palermo ma da anni di stanza presso la capitale della regione della Catalogna, ha svelato il suo più recente lavoro in questi giorni, e ieri - 18 luglio - ha condiviso una serie di video e scatti dell’opera sulla sua pagina Instagram ufficiale.

Il murale è caratterizzato da un ritratto nel tipico stile di Tvboy della showgirl bolognese - celebrata anche a Madrid, dopo che la giunta comunale della capitale spagnola ha approvato la proposta di dedicarle una piazza -, realizzato su uno sfondo per metà viola e per metà arcobaleno dove è riportata anche una scritta in lingua spagnola che recita: “Una vita è una vita quando hai la libertà”.

Nella didascalia del post, Salvatore Benintende ha aggiunto: “Hasta siempre Raffaella”.

La notorietà di Tvboy, che - tra le altre cose - ha realizzato le copertine dei due album tributo a Francesco Guccini del progetto discografico intitolato “Note di viaggio”, è cresciuta negli anni soprattutto grazie ai suoi murale sparsi in diverse città d’Europa raffiguranti personaggi dello spettacolo e della politica. Una delle sue opere più celebri è stato il murale del bacio tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio, affisso a Roma nel 2018 in via del Collegio Capranica, a due passi da Montecitorio, e poco dopo rimosso.

Recentemente Salvatore Benintende ha reso omaggio anche a David Bowie, dedicandogli un murale realizzato per la terza edizione della Triennale di Maroggia, esposizione artistica organizzata dal Comune di Maroggia, in Svizzera. Ecco il video e le foto dell’opera:

All’inizio del mese di giugno, invece, Tvboy ha presentato l’opera "Pregiudizio Universale”, con ritratto Damiano David dei Maneskin intento a rifiutare una banconota arrotolata e la scritta “No drugs”, in riferimento alla polemica promossa principalmente dai fan della Francia dopo la vittoria del quartetto capitolino all’Eurovision Song Contest 2021.