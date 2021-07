Maneskin, Victoria e la presunta molestia: "Un fraintendimento"

Con un lungo post pubblicato tra le sue storie di Instagram Victoria De Angelis, la 21enne bassista dei Maneskin, ha fatto chiarezza su quanto riportato da alcune testate in merito ad una presunta molestia subita negli scorsi giorni in Germania, dove la band stava facendo promozione, quando un uomo le avrebbe palpato il sedere scatenando la reazione del collega Damiano David.

La storia era stata messa in giro sui social da alcuni fan dei Maneskin, che avevano rilanciato un video in cui la giovane musicista si asciugava gli occhi: qualcuno aveva riferito di aver assistito in prima persona alla molestia, raccontando di aver visto un uomo toccarle il sedere, facendola scoppiare a piangere.

#weloveyouvic:

Perché secondo quanto raccontato da una fan la bassista dei Måneskin Victoria De Angelis è stata molestata da un uomo ubriaco ieri in Germania pic.twitter.com/Psgdu07cYA — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) July 17, 2021

È Victoria stessa a smentire quanto riportato. La bassista ha spiegato su Instagram:

"Ho appena letto quello che alcune persone hanno scritto sulla presunta aggressione della scorsa notte. Voglio assicurarvi che sto bene e che non è successo niente. Nessuno mi ha toccata e io non stavo piangendo, ero solo stanca, ecco perché mi toccavo gli occhi in quel video. Grazie comunque per il supporto e le dolci parole, ma davvero non è successo niente. Mi dispiace per questo fraintendimento. È tuttavia importante vedere questo tipo di reazioni da parte della gente su un argomento importante e sono vicina a chiunque viva o abbia vissuto situazioni del genere".

I Maneskin hanno appena pubblicato il videoclip ufficiale del nuovo singolo "I wanna be your slave", già un successo internazionale, certificato Disco d'argento nel Regno Unito per l'equivalente di 200 mila copie vendute. Successo anche negli States per la band romana, che però è stata stroncata da Stereogum, rivista considerata punto di riferimento della scena indie e rock.