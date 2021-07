I rockettari americani stroncano i Maneskin: "Preferiamo la morte del rock"

Il New York Times li ha intervistati, celebrando la loro vittoria all'Eurovision Song Contest 2021 e raccontandone i primi successi internazionali. Billboard, la bibbia delle classifiche, sottolinea i loro traguardi nelle chart. Ma c'è anche chi in America dice no ai Maneskin. È Stereogum, punto di riferimento per i seguaci della scena rock e indipendente. Il critico Chris Deville ha stroncato durissimamente il successo di Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio oltreoceano. Facendosi beffe dello stile della rock band romana. E anche dei gusti del pubblico europeo.

In un lungo articolo quasi tutto incentrato sulla cover di "Beggin'", da ormai due settimane in testa alla Spotify Global Chart, la classifica relativa alle canzoni più ascoltate sulla piattaforma a livello mondiale (il brano è riuscito pure ad entrare nella top 50 americana di Billboard), Deville ha analizzato il successo dei Maneskin negli Usa - attribuibile, secondo lui, in larga parte a TikTok, dove la stessa cover di "Beggin'", "Zitti e buoni" e "I wanna be your slave" fanno da sottofondo ai video di creator e fan - e ha detto la sua sul progetto:

"Altro che vittoria per il rock: quella cover è atroce, un'offesa".

Il critico definisce il sound dei Maneskin vecchio e obsoleto e arriva a paragonarlo a quello di rock band al successo alla fine degli Anni '90 come i Loudmouth e i Buckcherry: