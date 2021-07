Diplo e le accuse di violenza: una donna ritira la causa. E dice...

Una delle due donne che negli scorsi giorni avevano accusato di violenza sessuale Diplo ha deciso ora di ritirare le sue accuse nei confronti del dj americano. La donna ha presentato una richiesta di ritiro della propria querela. Il caso sarà archiviato con pregiudizio: significa che la donna non potrà in futuro intentare una nuova azione contro Diplo per questa vicenda. La donna ha voluto anche chiarire cosa l'ha spinta a ritirare la denuncia:

"Alla luce delle prove e dopo aver consultato i miei avvocati, ho deciso di ritirare la denuncia. Non mi è stato offerto denaro né tantomeno ne ho richiesto. Mi penso di aver intentato questa causa".

Festeggiano Diplo e il suo avvocato, Bryan Freedman:

"Lo abbiamo detto subito: c'erano prove assolutamente inconfutabili che dimostravano che le accuse erano infondate. Non appena le abbiamo condivise con gli avvocati della persona che aveva deciso di intentare la causa, gli stessi legali hanno ammesso che la denuncia andava ritirata".

Diplo, vero nome Thomas Wesley Pentz, classe 1978, ha un patrimonio stimato in 36 milioni di dollari. È uno dei dj più ascoltati e conosciuti al mondo. Collabora con le principali star del pop e del rap, da Madonna a Bruno Mars, passando per Justin Bieber, Ellie Goulding e Sia. C'è il suo zampino dietro a successi mondiali degli ultimi anni come - tra gli altri - "Were are ü now" di Justin Bieber, "Close to me" di Ellie Goulding e "Electricity" di Dua Lipa.

Dopo le accuse mosse nei confronti di Diplo la squadra di baseball dei Baltimore Orioles hanno cancellato il concerto che il dj avrebbe dovuto tenere post-partita il prossimo 24 luglio. La cancellazione è arrivata poche ore dopo che il Baltimore Sun ha pubblicato una lettera feroce in cui si chiedeva come la squadra potesse continuare con la performance post-partita dopo recenti accuse contro Diplo, tra cui un paio di denunce per violenza sessuale intentate contro di lui.