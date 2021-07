Loredana Bertè: "Malesseri fisici, deve sottoporsi a un intervento chirurgico"

Non è nulla di grave, è bene specificarlo subito, come riporta lo staff della voce di "Sei bellissima" sui social. Ma a causa del persistere di alcuni malesseri fisici Loredana Bertè dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico.

La cantante avrebbe dovuto dare il via il prossimo 23 luglio da Cervignano del Friuli, in provincia di Udine, al tour estivo "Figlia di...", intitolato come la canzone presentata durante l'ospitata all'ultimo Festival di Sanremo, ma a causa dell'operazione la data è stata rinviata al 13 agosto: la Bertè dopo l'operazione dovrà restare diversi giorni a riposo assoluto.

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO:



Siamo spiacenti di dovervi comunicare che Loredana, a causa del persistere di alcuni malesseri fisici dovrà sottoporsi ad un intevento chirugico e restare diversi giorni a riposo assoluto. pic.twitter.com/TJEpTisguM — Loredana Bertè (@LoredanaBerte) July 16, 2021

I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data, chi è impossibilitato ad assistere al concerto potrà chiedere il rimborso del biglietto presso il circuito di vendita dove è stato acquistato in prevendita a partire da lunedì 19 e fino a venerdì 23 luglio.

Confermato al momento il concerto in programma il 30 luglio a Cosenza. La speranza di chi lavora con lei è che la cantante si riprenda già per quella data: "Loredana tornerà più in forma di prima per riprendere tutto il tour a partire, si spera, subito dalla seconda tappa in calendario".