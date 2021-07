Classifiche, tutte le novità della settimana del 16 luglio: Maneskin fenomeno mondiale

E alla fine il fenomeno Maneskin conquista anche gli Stati Uniti. Incredibile, ma vero: la band romana ha conquistato questa settimana il primo posto della classifica Emerging Artists di Billboard, relativa agli artisti emergenti più popolari negli Usa, stilata incrociando varie informazioni, dalle vendite ai passaggi radiofonici passando per le visualizzazioni su YouTube. Non solo: Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio con la cover di "Beggin'" si spingolo oltreoceano fino alla 46esima posizione nella Billboard Hot 100, la classifica dei brani più popolari in america, mentre l'Ep "Chosen" - quello pubblicato dopo "X Factor" - debutta alla 132esima posizione della classifica dei dischi. Intanto nel Regno Unito il singolo "I wanna be your slave" si aggiudica il Disco d'argento per l'equivalente delle 200 mila copie vendute. In Italia la band si conferma al primo posto tra gli album con "Teatro d'ira - Vol. 1". Tutte le altre novità di questa settimana.