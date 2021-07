Matt Bellamy vende tre brani sotto forma di NFT

Anche Matt Bellamy scopre gli NFT. Il frontman dei Muse ha scelto di mettere in vendita sotto forma di non-fungible token tre nuovi brani contenuti nel suo primo disco da solista, "Cryosleep", appena uscito in vinile per il Record Store Day.

Una di queste è una traccia che Bellamy ha registrato utilizzando la chitarra di Jeff Buckley, da lui acquistata nel maggio dello scorso anno. Si tratta della mitica Fender American Standard Telecaster 1983 Blonde, quella che Buckley suonò durante le registrazioni del suo album "Grace": Bellamy ci ha risuonato un brano dei Muse originariamente contenuto nell'album "The resistance" del 2009, "Guiding light".

Gli altri due brani messi in vendita come NFT sono "Tomorrow World" e "Uninteded". Gli NFT daranno la possibilità a chi li acquisterà di poter ascoltare i brani prima dell'uscita di "Cryosleep" sulle piattaforme di streaming, prevista per il prossimo mese.

L'asta per acquistare gli NFT si svolgerà sulla piattaforma Cryptograph e il ricavato dalla vendita sarà devoluto in beneficenza a The Passage House, organizzazione britannica che si prende cura dei senzatetto.