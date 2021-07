La leggenda che circonda "In the air tonight" di Phil Collins

Secondo una voce di quelle che non si sa come nascono ma che prendono velocemente piede, la canzone di Phil Collins "In the Air Tonight" parlerebbe di un tentato omicidio.

In una intervista concessa al magazine Uncut nel 2016, il musicista inglese del suo primo singolo solista pubblicato nel 1981 ha spiegato che dopo la fine del suo matrimonio iniziò a registrare delle canzoni in casa: "Una delle canzoni era una cosa con un'atmosfera un po' lunatica. Avevo trovato degli accordi che mi piacevano e invece di arrangiarlo troppo, decisi di aggiungere una parte vocale. Stavo cercando di allontanarmi dalle cose complicate dei Genesis, di andare in una direzione più semplice. Non avevo un testo, iniziai a cantare e quello che ne è uscito è quello che si ascolta in "In the Air Tonight"".

L'oggi 70enne Phil Collins spiegò inoltre le spiacevoli emozioni che provava e che stanno dietro la scrittura della canzone. "Ovviamente, con mia moglie che mi lasciava e con l'abbandono dei miei due piccoli, provavo rabbia, amarezza e dolore. Quelle emozioni sono nella canzone, ma in modo astratto. Non ho idea del significato di ‘coming in the air tonight’, a parte, forse, un'oscurità imminente."Accadde poi che durante un episodio del The Tonight Show con Jimmy Fallon, lo stesso Fallon ha ricordato il mito che aleggia intorno a "In the Air Tonight". Cioè quello secondo il quale la canzone, molto probabilmente, parla dello stesso Phil Collins che guarda un uomo affogare senza provare a cercare di salvarlo. Fallon disse che era praticamente un omicidio. Secondo quella voce, quell'uomo riuscì a sopravvivere e tempo dopo partecipò a un concerto di Collins che suonò la canzone con le luci puntate su di lui. Collins ha però dichiarato che quella storia non era assolutamente vera.Sempre nell'intervista di Uncut, Collins rivela che, nonostante sia falsa, non gli dispiace affatto che esista questa storia su "In the Air Tonight". "È meraviglioso che sia cresciuta una leggenda urbana e che nei corsi universitari abbiano cercato di decifrarne il significato perché, lo posso dire con la mano sul cuore, non ho idea di cosa si tratti."