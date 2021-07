Brutta avventura per la chitarra che Eric Clapton regalò a Ed Sheeran

Ed Sheeran ha rivelato, su 'Hot Ones', un aneddoto riguardante una chitarra che gli venne regalata qualche anno fa da Eric Clapton.



Il 30enne cantautore britannico, come molti altri musicisti, ha sempre avuto il 76enne Clapton tra i suoi idoli musicali. Sheeran ha avuto l'occasione di conoscerlo ed ora i due sono diventati amici. Proprio in nome di questa amicizia Slowhand gli ha regalato una delle sue chitarre, con tanto di firma autografa.



Lo strumento, come potete immaginare, è tra gli oggetti più preziosi di Sheeran, ma lo ha quasi perso in un incendio scoppiato nel suo studio di registrazione.

Questo il racconto di Ed: "Il mio eroe è Eric. Ho ascoltato "Layla" quando avevo 11 anni, ho preso una chitarra e sono partito da lì. L'ho conosciuto nel 2015 e da allora siamo diventati amici. Andai a casa sua, lui prese una chitarra dal muro e me la diede. La firmò sul retro e mi disse, 'Tieni la mia chitarra'. Io ero stupito, 'Figo!'. Era l'unica chitarra nel mio studio a casa, io ero in tour. La persona che si occupa di casa mia mi telefonò e disse, 'Il tuo studio è in fiamme', ed io ho pensato, 'Vaffanculo! C'è la chitarra in quello studio.'".

Fortunatamente per Sheeran la chitarra che gli regalò Eric Clapton è stata salvata dalle fiamme anche se ha subito qualche danno. Spiega ancora il cantautore inglese: "E' stata totalmente restaurata, ma ora puzza di bruciato. Però suona in modo fantastico, sembra incredibile, in realtà ha un odore incredibile e c'è ancora la firma di Eric. Questa è la mia chitarra preferita".