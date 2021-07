Il Nameless Music Festival è stato rinviato al 2022

Rinvio al prossimo anno per il più grande evento musicale del lecchese. “Nameless Music Festival” slitta al prossimo giugno, quando la manifestazione andrà in scena dal 2 al 5 giugno 2022 nell’area della Poncia, tra Annone Brianza, Molteno e Bosisio Parini. Il perdurare della situazione d’incertezza dovuta alla pandemia da coronavirus è alla base dello slittamento del festival, che era previsto dal 9 al 12 settembre di quest’anno (ed era già stato rimandato nel 2020). L’ufficialità del rinvio arriva oggi con una nota degli organizzatori. "Ci abbiamo provato, ci abbiamo sperato, ma oggi dobbiamo arrenderci - si legge nella dichiarazione di Alberto Fumagalli, Ceo e fondatore di Nameless Music Festival -. Dobbiamo arrenderci ancora una volta davanti all’evidenza che nel nostro paese non siamo considerati un’attività necessaria". Per il pubblico, i biglietti già acquistati rimarranno validi per le nuove date dal 2 al 5 giugno 2022 (oppure a scelta saranno convertiti in voucher da utilizzare per l’edizione del 2023); sul sito ufficiale dell’evento (namelessmusicfestival.com) tutti gli aggiornamenti.