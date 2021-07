Gli FPI Project annunciano la ristampa del loro album d’esordio “Rich in Paradise”, pubblicato originariamente nel 1991 e nuovamente disponibile a partire dalla giornata di oggi, venerdì 16 luglio, in formato LP e su tutte le piattaforme digitali.

L’album portò il gruppo al successo in tutta Europa e lo segnalò come una delle formazioni di italo house più popolari della prima metà degli anni Novanta. Il primo singolo, “Rich in Paradise (Going Back to My Roots)”, un riarrangiamento di un brano di Lamont Dozier uscito nel 1977 intitolato “Going Back to My Roots”, entrò nella Top Ten in alcuni stati europei, tra questi, Germania, Austria, Svizzera e Regno Unito.

Ebbe un buon riscontro anche il successivo singolo degli FPI Project, pubblicato sempre nel 1991, “Everybody (All Over the World)” che entrò nella Top-20-Hit della Billboard Dance Charts statunitense e fece una capatina nella classifica dei singoli in Gran Bretagna.

F.P.I. è l'acronimo dei cognomi del terzetto di dj bergamaschi: Marco Frattini aka Marco Fratty, Corrado Foresti in arte Corrado Presti e, infine, Roberto Biffi alias Roberto Intrallazzi.