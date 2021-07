Music startups: Flymachine raccoglie $ 21 milioni di finanziamento

Abbiamo già segnalato quella di Flymachine tra le presenze più rilevanti nel panorama della startup musicali: creata da soci provenienti dal business del ticketing, la società ha lanciato una piattaforma specializzata in ‘eventi virtuali’. Ovviamente i livestream di concerti sono parte integrante e centrale del suo menu di proposte e contenuti, che si fonda su una piattaforma arricchita in modo nativo da vari effetti interattivi introdotti appositamente per enfatizzare le interazioni tra artisti e fans, tra i quali una video-chat.