Il miglior disco dal vivo dei Grateful Dead?

2350 concerti in 30 anni di carriera, e oltre 150 album dal vivo. I numeri dei Grateful Dead fanno impressione. Eppure, tra il 1965 e il 1995, anno in cui morì Jerry Garcia, la band ha pubblicato relativamente poco materiale ufficiale dal vivo: la maggior parte della circolazione della musica live della band californiana si deve allo scambio di cassette tra i fan - tollerato se non incentivato.

È appena uscita la ristampa di "American beauty", il capolavoro in studio di una band famosa soprattutto per i suoi concerti: come bonus nella versione in 3CD c'è la registrazione di uno show storico, quello del 18 febbraio 1971 a Port Chester, nello stato di New York. La vera chicca è la presenza di una versione tra le più belle della loro canzone più leggendaria e misteriosa: “Dark star”. Dal 1991 i Dead pubblicano regolarmente ed ufficialmente registrazioni dal loro archivio, al ritmo di 5-6 album all’anno. Ma i dischi live usciti durante la vita della band sono stati fondamentali. Ecco perché la celebrazione di "Grateful Dead" (1971, comunemente conosciuto come "Skull & roses" per via della copertina) è un altro tassello importante delle ristampe per i 50 anni della band, cominciate qualche anno fa. Cogliamo l'occasione per rispondere ad una domanda impossibile: qual è il miglior album dal vivo del gruppo?

"Live"Dead" e la nascita della leggenda di "Dark Star"

Il primo candidato è inevitabilmente "Live/Dead" (1969), incredibilmente lasciato fuori dalle ristampe - forse perché il concerto da cui venne tratto era già stato pubblicato in passato. Fu il primo album dal vivo ufficiale e divenne un mito per via di "Dark star", che occupava tutta una facciata, 23 minuti. È li che nasce la leggenda di quella canzone, originariamente un singolo di 2 minuti che fu un clamoroso flop: divenne il terreno delle sperimentazioni più psichedeliche, ma dopo il '74 venne abbandonata e suonata molto raramente, diventando il “sacro graal” dei fan: ne abbiamo raccontato la storia qua Quella di "Live/dead" sarebbe rimasta l’unica versione ufficiale dal vivo per oltre 20 anni, fino ai primi anni '90, quando la band iniziò a pubblicare i primi concerti dagli archivi.

.

"Skull & roses" e lo "Skullfuck"

"Skull & Roses" uscì nell'agosto 1971: originariamente doveva intitolarsi "skullfuck" (un modo per alludere al sesso orale), ma l'etichetta convinse la band al più semplice "Grateful dead". Il nome con cui venne riconosciuto è riferito alla cover disegnata da Alton Kelley e Stanley Mouse, centrale nell'iconografia del gruppo. Altrettanto centrale fu l'invito stampato all'interno dell'LP: segnò la nascita dei Deadheads, la comunità dei fan.

Dead Freaks Unite: Who are you? Where are you? How are you?

Send us your name and address and we'll keep you informed.

Dead Heads, P.O. Box 1065, San Rafael, California 94901.

L'album è centrale anche musicalmente nella discografia della band.

Arrivò dopo due capolavori di studio come "Working's man dead" e "American Beauty", usciti entrambi nel 1970 ma più orientati ad un suono acustico. Il disco live invece includeva brani registrati nel marzo ed aprile 1971 a New York e nella città della band, San Francisco e fu la prima pubblicazione di canzoni rimaste storiche nel repertorio della band, come "Bertha", "Playing in the Band" e "Wharf Rat". Il suono è notevolmente diverso da quello più acido di "Live/Dead"e mostra un gruppo in continua evoluzione: una parte delle canzoni venne ritoccata in studio (con parti di tastiera di Merle Saunders a sovrapporsi a quelle di Roy "Pig Pen" McKernan, la cui salute stava deteriorando: sarebbe morto due anni dopo). La "Expanded Edition" appena pubblicata include le 11 tracce dell’album più altre 10 inedite tracce registrate il 2 luglio 1971 al Fillmore West, l’ultima performance della band nella storica sede di San Francisco. Fu anche uno dei migliori successi commerciali della band, diventando doppio disco di platino.

Gli altri candidati

Sono sostanzialmente tre: il primo è "Europe '72", uscito un anno e mezzo dopo "Skull & Roses" e documento della prima tournée europea del gruppo (per i fanatici, qualche anno fa la band ha pubblicato un box con tutte le registrazioni dei concerti). Tra quelli usciti negli ultimi anni se la giocano "Sunshine Daydream", registrazione di uno storico concerto in Oregon sempre del '72 con quella che viene ritenuta forse la miglior "Dark star" di sempre, e soprattutto "Cornell 5/8/77". Si tratta della registrazione più condivisa dai fan, pubblicata ufficialmente nel 2017 quando la band è entrata in possesso dei nastri originali. Nell'infinita discussione tra i fan su quale sia la migliore performance del gruppo, il concerto del maggio del '77 nell'Università poco fuori New York salta sempre fuori come IL candidato alla vittoria.

Il verdetto

Come è impossibile definire quale sia stato il loro miglior conerto, è impossibile stabilire un disco dal vivo migliore in assoluto dei Dead: quelli citati in questo articolo sono quelli da cui partire, e quelli che riascolto più spesso. Sia quel che sia, anche se doveste sceglierne uno a caso (sulle piattaforme si trovano quasi tutti, tranne quelli più recenti, in vendita solo sul sito della band), la qualità è talmente alta che il peggior disco live dei Dead è quasi sempre meglio della maggior parte dei dischi live pubblicati da molte band...