Sting ha aperto una pizzeria in Toscana

Qualcuno, sui social, ha subito ironizzato: "Basta che non ci metti l'ananas", cafonata considerata dagli amanti della pizza un orrore gastronomico. Tutto vero: Sting ha aperto una pizzeria. Naturalmente in Toscana, dove da tempo l'ex Police fa affari come viticoltore, con produzione enologica di qualità premiata pure nelle più prestigiose rassegne internazionali. L'attività è stata lanciata nella sua tenuta nel Chianti, Il Palagio. A darne notizia è lo stesso musicista, 69 anni, con una foto pubblicata sul suo account Instagram ufficiale:

Venite e unitevi alla gang alla pizzeria wine bar Il Palagio, qui potete gustare una pizza favolosa, assaggiare tutti i nostri vini e alcune birre toscane artigianali.

Molto legato la nostro Paese - tanto da risiedere abitualmente proprio presso la sua tenuta - Sting ha recentemente fatto sapere di aver dato vita a una fondazione, la Every Breath Foundation - da “Every Breath You Take”, il popolarissimo singolo dei Police pubblicato nel 1983 all’interno dell’album “Synchronicity” - attivata per offrire sostegno ai ristoratori italiani colpiti dalla crisi innescata dall’emergenza sanitaria da Covid-19.