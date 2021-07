Ciao Sono Vale, esce l'Ep "Alt"

Finalista dell'ultima edizione di "Musicultura", la cantautrice toscana Ciao Sono Vale - vero nome Valeria Fusarri, classe 1998 - pubblica il nuovo Ep "Alt". A proposito del disco, disponibile dal 13 luglio, la cantautrice dice:

"Mi sono voluta mettere in gioco in tutto e per tutto, ho cantato di più, ho sperimentato, ho chiuso questo anno e mezzo difficile in 7 brani diversi tra loro ma che mantengono sempre un filo di coerenza importante con il mio modo di esprimermi. “Alt” come: fermati, respira. “Alt” come ALTERNATIVE, il genere in cui mi identifico di più. È nato da momenti di riflessione, esperienze provate al 100% sulla mia pelle e collaborazioni importanti come quella con il mio produttore Diego Calvetti con cui ho realizzato gran parte del nuovo disco. È un EP che segna un’ulteriore passo verso ciò che spero possa essere il mio futuro, più concreto".