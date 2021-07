Rick Rubin, dalla musica alla tv: firmato un overall deal con Endeavor

Ha passato gli ultimi trentacinque anni a costruirsi un impero nel mondo della discografia. Ora Rick Rubin, un patrimonio stimato in 280 milioni di dollari, prova a sbancare anche in tv. Il 58enne leggendario produttore americano ha siglato, secondo quanto riferisce l'Hollywood Reporter, tra le testate più attendibili dello showbiz d'oltreoceano, un overall deal con il colosso Endeavor Content.