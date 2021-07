Iron Maiden, l'attesa è finita: ascolta qui la prima canzone dopo sei anni

L'attesa è finita. Gli Iron Maiden tornano sulle scene con la loro prima canzone dopo sei anni. Si intitola "The writing on the wall" ed è stata pubblicata a sorpresa da Bruce Dickinson e soci su YouTube, accompagnata dal relativo videoclip. Che è animato, realizzato in collaborazione dagli Iron Maiden con due ex dirigenti della Pixar e i fan i lunga data del gruppo Mark Andrews e Andrew Gordon, già dietro film d'animazione come "Gli incredibili", "Ratatouille", "Ribelle", "Monsters" e "Alla ricerca di nemo". Nel progetto è stato coinvolto anche lo studio d'animazione londinese BlinkInk.

A proposito del brano e del videoclip Bruce Dickinson dice:

"Avevo un’idea abbastanza chiara sul concept che doveva accompagnare il brano e quando ho incontrato Mark e Andrew su zoom, è diventato subito chiaro che eravamo tutti sulla stessa lunghezza d’onda e questo è stato rafforzato con l’aggiunta di Nicos e il suo giovane team della BlinkInk. Le nostre riunioni settimanali su Zoom erano quindi di solito tanto creative quanto molto divertenti! Sono molto orgoglioso di come il video è venuto, è veramente un po' come un mini film. Sapevo che avrebbe funzionato non appena Mark avesse dato vita alle mie idee con i suoi incredibili storyboard - ho pensato che avremmo potuto creare qualcosa di molto speciale insieme. Penso che l'abbiamo fatto e spero che i nostri fan siano d'accordo. In effetti è praticamente creato dai fan dei Maiden".

Il regista Nicos Livesey aggiunge:

"Abbiamo trovato rapidamente le competenze che volevamo, le persone letteralmente litigavano per lavorare su un video dei Maiden - abbiamo avuto più di 60 persone in 13 paesi dal Brasile alla Francia, dalla Romania agli Stati Uniti per aggiungere qualcosa al video e direi che il loro amore, la loro passione e la loro conoscenza della band traspare da ogni fotogramma. Sono stati un team da sogno da gestire per i produttori e per me".

L’annuncio arriva dopo settimane di voci che circolavano tra i fan dei Maiden e i media rock e metal dopo che alcuni poster con "Belshazzar’s Feast" sono apparsi per la prima volta al Download Pilot Festival. Da allora i fan hanno seguito con grande passione gli indizi e gli avvistamenti in tutto il mondo in molti siti apparentemente collegati alla ricca storia dei Maiden come la Long Beach Arena a LA e The Cart & Horses a Londra così come 22 Acacia Avenue.

Non è dato sapere se il brano anticiperà un nuovo album: l'ultimo, "The book of souls", è uscito nel 2015.