Raffaella Carrà, lo staff: "L'Italia perde ancora una volta l'occasione di omaggiarla"

"L’Italia perde ancora una volta l’occasione di omaggiare per prima la sua più grande artista": lo scrive lo staff di Raffaella Carrà sulla pagina Facebook ufficiale dell'artista bolognese scomparsa lo scorso 5 luglio, riportando la notizia che la giunta comunale di Madrid ha approvato la proposta di dedicarle una piazza della capitale spagnola. La proposta era partita negli scorsi giorni dal partito Más Madrid. È diventata realtà in queste ore. Raffaella Carrà, come noto, nella penisola iberica era e continua ad essere amatissima. Tutti i partiti hanno votato a favore la proposta, tranne il partito di destra Vox, che si è astenuto. La piazza col nome dell'artista si troverà fra i numeri civici 43 e 45 della calle Fuencarral di Madrid.

In Italia, nelle ore successive alla scomparsa della Carrà, Milly Carlucci aveva proposto di intitolare all'artista l'Auditorium Rai del Foro Italico, da dove andava in onda lo storico show "Carramba che sorpresa" (oggi ospita, tra gli altri programmi, il reality della Carlucci "Ballando con le stelle").

Intanto è stato annunciato che il prossimo anno debutterà in contemporanea in più paesi del mondo un musical italiano con le hit di Raffaella Carrà che, secondo quanto riportato in un comunicato stampa, “racconterà una gioiosa storia d’amore, di emancipazione e di riscatto sociale ambientato negli anni 70”.