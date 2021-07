"Bongo cha cha cha": il testo del remix tormentone su TikTok

Diventa un tormentone su TikTok il remix di "Bongo cha cha cha", vecchio successo della cantante, attrice e showgirl Caterina Valente riscoperto dai dj britannici Goodboys. Il brano uscì nel 1959 e fu considerato uno dei primi esempi di cha cha cha italiano. A distanza di 62 anni una nuova versione curata dai Goodboys fa della canzone un successo social. Ecco il testo di "Bongo cha cha cha":

Bongo Cha Cha Cha testo di Caterina Valente Bongo la, bongo cha cha cha

Parlami del Sud America

Quello che dicono laggiù

Forse è fantasia e nulla più



Bongo la, bongo cha cha cha

È davver così fantastica

Dimmelo con sincerità

Nelle notti a Rio che si fa?



In testa è bello mettere

Cappelli a pan di zucchero

Con cuore sempre in fremito

Ahi-ahi-ahi-ahi, chissà, chissà ...

Il testo del brano, scritto da Ernst Bader, Ralf Arnie, Werner Müller e Giuseppe Perotti (con lo pseudonimo Pinchi), è molto semplice, pensato per accompagnare la coinvolgente melodia: "Bongo la" (e non Vongo-la, come hanno capito alcuni, "bongo cha cha cha / Parlami del Sud America / Quello che dicono laggiù / Forse è fantasia e nulla più / Bongo la, bongo cha cha cha / È davver così fantastica / Dimmelo con sincerità / Nelle notti a Rio che si fa?".

Ma in realtà il testo nasconde della profondità. Era il 1959 e il cha cha cha era un ballo relativamente nuovo, in Italia: la danza latino americana di origine cubana veniva importata in Europa proprio in quegli anni. E cinquant'anni prima dei social, del Sud America e della cultura di quei paesi si sapeva qualcosa solo grazie a canzoni, libri e film. Tra luoghi comuni e cliché, nel testo Caterina Valente interpretava una donna che mostrava interesse per il mondo latino: "In testa è bello mettere / Cappelli a pan di zucchero / Con cuore sempre in fremito / Ahi-ahi-ahi-ahi, chissà, chissà / Per mille strade cantano / Per mille piazze danzano / Le ore più non contano / Fra mambo e cha cha cha, oh-oh-oh".

Dopo essere stato utilizzato nel 2019 anche nella colonna sonora di "Spider-Man: Far from home", "Bongo cha cha cha" ha preso ora nuova vita grazie ai Goodboys, trio di musica house è composto da Joshua Grimmett, Ethan Shore e Johannes Shore. E piace tantissimo a creator e influencer, da Giulia De Lellis a Emily Pallini, tra le tante star dei social che l'hanno condiviso nelle loro clip, facendolo diventare un tormentone dell'estate 2021.