"Bongo cha cha cha": il remix dei Goodboys impazza su TikTok

"Bongo la / Bongo cha cha cha / parlami del Sud America": con il remix dei Goodboys impazza su TikTok una nuova versione di una vecchia canzone di Caterina Valente, cantante, showgirl e attrice italiana ma francese d'adozione (oggi 90enne), pubblicata nel 1959, addirittura 62 anni fa.

Il brano, scritto da Ernst Bader, Ralf Arnie, Werner Müller e Giuseppe Perotti (con lo pseudonimo Pinchi), fu uno dei primi esempi di cha cha cha italiano, danza latino americana di origine cubana importata in Europa con successo a partire dagli Anni '50. La canzone fu una hit già all'epoca. Non solo in Italia, ma anche fuori dai confini nazionali: conquistò addirittura l'Australia. E negli anni ha goduto a più riprese di nuove popolarità.

Nel 2013 "Bongo cha cha cha" venne inserita nella colonna sonora del film francese "Elle s'en va" di Emmanuelle Bercot, con Catherine Deneuve. Nel 2019 venne inclusa nella colonna sonora del film "Spider-Man: Far from home" di Jon Watts.

A distanza di due anni il brano prende nuova vita grazie ai Goodboys, dj e producer inglesi che hanno collezionato diversi Dischi di platino totalizzando più di 2,5 miliardi di stream in totale ad oggi. Il trio di musica house è composto da Joshua Grimmett, Ethan Shore e Johannes Shore: il gruppo cominciò a farsi conoscere nel 2019 collaborando con gli italiani Meduza, punto di riferimento della musica elettronica internazionale, al singolo "Lose control".

Non è chiaro come "Bongo cha cha cha" abbia conquistato ora TikTok: fatto sta che la hit è un trend con un hashtag da più di 1 miliardo e 300 milioni di visualizzazioni sull'app, dove i ragazzini condividono clip in cui improvvisano balletti sulle note della canzone di Caterina Valente remixata dai Goodboys. Tra le altre personalità che l'hanno condivisa ci sono la campionessa di nuoto Federica Pellegrini (molto seguita sui social) e le influencer Giulia De Lellis e Emily Pallini.