Concerti e ripartenza, parla Daniele Bei (Ticketmaster)

“La voglia di live è altissima, ed è proprio come è stata descritta da Michael Rapino e Joe Berchtold [rispettivamente ceo e presidente di Live Nation] per quanto riguarda gli USA, dove siamo arrivati a picchi di mezzo milione di biglietti venduti al giorno: in Italia sta accadendo la stessa cosa", Daniele Bei, dall'estate del 2018 managing director del distaccamento italiano di Ticketmaster, la divisione dedicata alla biglietteria della multinazionale statunitense del live promoting Live Nation, ci conferma che sì, nonostante 18 mesi di stop totale alla musica dal vivo e a una ripartenza che in molti auspicavano meno accidentata, il palco rappresenta ancora una delle attrattive più forti per occhi e orecchie degli appassionati: "Il desiderio di tornare ai concerti non lo davamo affatto per scontato, soprattutto dopo un periodo lungo come quello che abbiamo vissuto, ma nello scorso mese di giugno abbiamo avuto una risposta altissima da parte del pubblico. La particolarità è che la ripresa riguarda, per il momento, il 2022, perché sono in pochi a pensare che si possa tornare alla normalità già il prossimo autunno”.