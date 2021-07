NUOVOIMAIE: 'Sradicare dall'industria musicale il gender value gap'

Rendere il Fondo Artiste Madri - per il quale è stato avviato lo scorso 9 luglio il pagamento della terza tranche di bonifici - "una misura strutturale, in modo che il fondo si rinnovi per le gestioni future, tutti gli anni": questo l'annuncio del dg di NUOVOIMAIE Maila Sansaini affidato nella mattina di oggi, giovedì 15 luglio, ai microfoni della trasmissione di Rai Radio Play "EraOra" (ascolta qui la puntata completa).