Streaming e la ‘rivoluzione’ proposta dalla politica UK: quattro parole chiave

Lo scorso 15 luglio il comitato britannico Department for Digital, Culture, Media and Sport ha pubblicato le conclusioni dell’inchiesta - che ha coinvolto tutti gli attori della filiera - condotta nel corso del passato autunno sullo streaming: il documento - che, in estrema sintesi, suggerisce l’introduzione della equa remunerazione digitale, un’indagine antitrust rivolta alle major, una normativa che faciliti il recupero delle proprie opere da parte degli artisti e quote di royalties superiori da destinare ad autori ed editori - pur non essendo vincolante ai fini legislativi è destinato senz’altro a far discutere, toccando alcuni dei punti più delicati che l’industria discografica si è trovata ad affrontare dall’inizio della rivoluzione digitale a oggi.