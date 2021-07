Germania, a CTS Eventim 102 milioni di euro in sostegni dal governo

Mentre in Italia monta l’insoddisfazione dei promoter nei confronti della gestione, da parte del governo, della ripartenza del settore live e dei ristori da accordare alla categoria penalizzata dall’emergenza sanitaria da Covid-19, in Germania il governo di Berlino ha deciso di erogare 102 milioni di euro a sostegno di CTS Eventim, la multinazionale del live promoting con sede a Monaco di Baviera: l’importo, riferito al periodo compreso tra i passati mesi di novembre e dicembre, servirà - a detta delle autorità - a “rafforzare il risultato per l'anno finanziario in corso e la liquidità dell'azienda”.