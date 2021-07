Nasce Onlymusix, piattaforma italiana per lo scambio di NFT musicali

E’ online, all’indirizzo onlymusix.com, Onlymusix, piattaforma italiana esclusivamente dedicata allo scambio di NFT musicali: il servizio, nato da un’idea dell’azienda informativa The I e sviluppato da Onlytech Industries, permetterà agli artisti di vendere contenuti esclusivi sotto forma di token non fungibili - ospitati sulla blockchain di Ethereum - e di trasmettere in streaming spettacoli dal vivo, backstage, prove e altro.