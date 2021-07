Inhaler: la band del figlio di Bono rilegge Billie Eilish. Ascolta

Ospiti di BBC Radio 1, gli Inhaler, quartetto irlandese capitanato da Elijah Hewson, figlio del frontman degli U2, hanno eseguito durante una live session la cover di “Your Power” di Billie Eilish.

Join us on @BBCR1 from 6pm tonight to hear us perform some tunes from IWABLT and something a little extra live from Maida Vale with @anniemacmanus - see you there pic.twitter.com/7ntOSU9SJ9 — Inhaler (@InhalerDublin) July 14, 2021

La giovane band capitanata dal figlio di Bono si è esibita ieri sera, 14 luglio, ai Maida Vale Studios di Londra per un set a supporto del suo album di debutto, “It won't always be like this”, uscito lo scorso 9 luglio. A margine del live, oltre ai loro brani, gli Inhaler hanno proposto anche una propria versione indie-rock del singolo estratto dal prossimo lavoro discografico della cantautrice californiana, “Happier than ever”, in arrivo sui mercati il prossimo 30 luglio. La cover è disponibile all’ascolto nei tweet riportati di seguito.

🎶 La cover degli Inhaler di "Your Power" di Billie Eilish (parte 1) pic.twitter.com/gE35jmb6up — Inhaler Italia 🇮🇹 (@InhalerItaly) July 14, 2021

Chiacchierando con la presentatrice Annie Mac, Elijah Hewson ha scherzando dicendo che per interpretare “Your Power” di Billie Eilish ci sono voluti "mesi di allenamento" per tirare fuori le voci in falsetto nella canzone.

“Volevamo fare qualcosa che fosse popolare. Penso che [Eilish] sia davvero una buona fonte d’ispirazione per le persone che vogliono entrare nel mondo del pop", ha spiegato il cantante degli Inhaler. E ancora: “Quando ascolti le sue canzoni, sai davvero che vengono dal suo cuore. E penso che il brano abbia un grande messaggio”. Ha aggiunto: “Penso che abbiamo fatto un buon lavoro, e spero che le piaccia e che non abbiamo massacrato la sua canzone. È una grande canzone”.

Lo scorso mese di maggio gli Inhaler hanno annunciato la loro prima data italiana per il 9 maggio 2022 ai Magazzini Generali di Milano.