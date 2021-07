Secondo il comitato britannico Department for Digital, Culture, Media and Sport (DCMS), che fin dall’autunno scorso ha avviato un’inchiesta sul tema convocando i maggiori dirigenti discografici del Regno Unito in una serie di audizioni, “lo streaming musicale deve essere completamente azzerato”. E' questa la conclusione netta che sintetizza quello che è in realtà un rapporto alquanto voluminoso.